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19:47, 25 июня 2024Ценности

Врач раскрыл детали пластики популярной 60-летней телеведущей

Хирург Савецки рассказал о подтяжке лица и шеи 60-летней телеведущей Джилл Зарин

Кадр: Page Six

Врач Айра Савецки раскрыл детали пластики популярной американской телеведущей Джилл Зарин. Соответствующее интервью публикует Page Six.

Хирург рассказал, что 60-летняя звезда обратилась к нему в надежде убрать обвисшую кожу и другие возрастные изменения, а также подтянуть шею. «Чтобы решить эти проблемы, я разработал индивидуальный план омоложения», — заявил он.

При этом доктор подчеркнул, что для достижения эффекта он принял решение установить имплантат на подбородке. Также Савецки добавил, что звезде была проведена пересадка жира, чтобы восстановить объем рук, средней части лица, висков и мочек ушей.

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По словам специалиста, Зарин успешно восстанавливается. «У нее присутствуют небольшие синяки и отеки, и я ожидаю, что ее результаты продолжат улучшаться в течение следующих нескольких недель, когда отек спадет», — подытожил эксперт.

Ранее в июне 60-летняя телеведущая показала лицо без макияжа после пластики. Джилл Зарин предстала перед камерой, отказавшись от макияжа. На кадрах видно, что на лице звезды присутствует медицинская повязка после хирургических вмешательств.

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      Екатерина Ештокина
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