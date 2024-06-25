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15:32, 25 июня 2024Силовые структуры

Второе дело будет возбуждено против отца ликвидированных в Дагестане боевиков

Следствие может возбудить второе дело против экс-главы района Дагестана Омарова
Начало событий в новости Отца ликвидированных в Дагестане боевиков заподозрили в мелком хулиганстве

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Следствие решает вопрос о возбуждении второго уголовного дела против бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи двое сыновей и племянник участвовали в теракте на территории республики. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-чиновника подозревают в пособничестве терроризму. В настоящее время силовики все еще проводят в отношении него проверку.

Ранее 25 июля сообщалось, что Омаров задержан по статье Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за мелкое хулиганство. На допросе он признался, что знал о приверженности сыновей к радикальным идеям — некоторые из восьми его детей несколько лет были ваххабитами.

Вечером 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма и атаковали синагогу в Дербенте, одновременно с этим в Махачкале террористы обстреляли пост ДПС. Жертвами терактов стал 21 человек. Состояние еще семерых пострадавших оценивается как тяжелое.

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      Любовь Ширижик
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