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12:44, 25 июня 2024Силовые структуры

Отца ликвидированных в Дагестане боевиков заподозрили в мелком хулиганстве

Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Омаров задержан за мелкое хулиганство
Магомед Омаров

Магомед Омаров. Кадр: Администрация Сергокалинского района / YouTube

Сотрудники правоохранительных органов заподозрили в мелком хулиганстве бывшего главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи сыновья участвовали в нападениях на храм, синагогу и силовиков в Махачкале и Дербенте, но были ликвидированы в ходе контртеррористической операции. Об этом сообщает РИА Новости.

Уволенный после терактов чиновник задержан по статье Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за мелкое хулиганство. Его также проверят на причастность к пособничеству террористам, добавляет Telegram-канал Mash.

24 июня сообщалось, что двое сыновей и племянник Омарова были сторонниками такфиризма — радикального исламистского течения египетского толка, запрещенного в России. Эти экстремисты выступают против христиан, иудеев и мусульман, которые, по их мнению, сговорились с «неверными».

Экс-чиновник на допросе признался, что знал о приверженности сыновей к радикальным идеям — некоторые из восьми его детей несколько лет были ваххабитами.

Вечером 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма и атаковали синагогу в Дербенте, одновременно с этим в Махачкале террористы обстреляли пост ДПС. Жертвами терактов стал 21 человек. Состояние еще семерых пострадавших оценивается как тяжелое.

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      Любовь Ширижик
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