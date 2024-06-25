Заключенных ростовского СИЗО-1 побрили наголо после захвата заложников террористами

В Ростове всех заключенных СИЗО-1 побрили наголо после захвата заложников в июне

Всех заключенных СИЗО-1 в Ростове-на-Дону побрили наголо после захвата заложников террористами, произошедшего 16 июня. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Теперь все арестанты, независимо от вероисповедания, находятся в камере без бороды и волос на голове. Также незадолго до этого охранникам ростовского изолятора разрешили проводить более жесткий досмотр подозреваемых.

Шестеро заключенных сумели выбраться из камеры ростовского СИЗО-1 и взять в заложники сотрудников изолятора утром 16 июня. Позднее спецназ провел штурм следственного изолятора и ликвидировал террористов.

Вскоре выяснилось, что один из арестантов выжил — он получил ранение в голову во время штурма и находился в коме, из которой вышел через пять дней.