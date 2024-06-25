Женщина разбогатела на 13 миллионов рублей благодаря скуке

В США женщина выиграла в лотерею $150 тыс. благодаря скуке на работе

В США жительница штата Мэриленд купила лотерейный билет на работе от скуки и выиграла 150 тысяч долларов (13,4 миллиона рублей). Об этом сообщает сайт Maryland Lottery.

Американка, которая попросила, чтобы ее называли прозвищем Йейо, работает в продуктовом магазине. Она рассказала, что обычно не играет в лотерею, но в тот день покупателей почти не было. Ей было скучно, и она решила купить пару билетов моментального розыгрыша. Первые два билета ничего не выиграли, и Йейо купила еще один напоследок. Именно благодаря этому она разбогатела.

«Я сначала подумала, что это 50 долларов, но оказалось, что выигрыш составил 150 тысяч. Я подумала в тот момент: "Не может быть"», — поделилась волнующими воспоминаниями продавщица.

Йейо настолько не верила в свою удачу, что попросила коллегу проверить билет. Убедившись в победе, она бросилась звонить мужу. «Было тяжело поверить, что она выиграла, потому что в семье я играю. Мне нужно было все увидеть самому, и я поехал к ней на работу», — рассказал мужчина.

Американка призналась, что еще не решила, как поступить с выигрышем, и пока положит его в банк.

Ранее в США жительница штата Калифорния разбогатела на один миллион долларов благодаря банке энергетика. Она заехала в магазин за напитком и заодно решила сыграть в лотерею.

