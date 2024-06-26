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15:16, 26 июня 2024Ценности

54-летнюю Наоми Кэмпбелл заподозрили в пластике

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл посетила показ Chanel в рамках Недели моды в Париже и была заподозрена в пластике. Соответствующие снимки и комментарии публикует Daily Mail.

54-летняя знаменитость предстала перед публикой в блестящем костюме, включающем жакет и прямую юбку ниже колена. Помимо этого, звезда надела черные туфли на каблуках и с застежками.

Свой образ она дополнила массивными серебряными серьгами бренда Chanel и тонким браслетом. Кроме того, Кэмпбелл собрали волосы и нанесли макияж с графическими стрелками.

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Поклонники оценили внешность манекенщицы в комментариях под постом. «Что с ней случилось? Имплантат подбородка или неудачный фотошоп?», «Что с ее лицом?», «Теперь она выглядит как искусственный интеллект. Почему топ-модель портит свое лицо, это безумие?» «О боже, Наоми впервые в жизни выглядит ужасно!», «Что, черт возьми, она сделала? Ее лицо вытянуто. Когда же они поймут, что эти процедуры в конечном итоге приводят к уродству?» — возмутились они.

Ранее в июне 54-летняя Наоми Кэмпбелл вышла на публику в платье с глубоким декольте. Знаменитость вышла на публику в белом облегающем платье макси с глубоким декольте и разрезом вдоль ноги. Также звезда надела босоножки в тон на каблуке.

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      Екатерина Ештокина
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