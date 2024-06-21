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18:47, 21 июня 2024Ценности

54-летняя Наоми Кэмпбелл вышла на публику в платье с глубоким декольте

Модель Наоми Кэмпбелл пришла на вечеринку в белом платье с глубоким декольте

Фото: Dave Benett / Getty Images for Victoria & Albert Museum

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на вечеринку концептуального бренда косметики V&A в Лондоне в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

54-летняя знаменитость вышла на публику в белом облегающеее платье-макси с глубоким декольте и разрезом вдоль ноги. Помимо этого, звезда надела босоножки в тон на каблуке. Кроме того, она распустила длинные темные волосы.

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В качестве аксессуаров манекенщица выбрала солнцезащитные очки и многочисленные украшения, такие как колье, бриллиантовые браслеты и кольцо. Вдобавок Кэмпбелл сделали естественный мейкап.

В мае Наоми Кэмпбелл пришла на Каннский фестиваль в прозрачном платье. Знаменитость вышла в свет в винтажном наряде бренда Chanel с прозрачными вставками и верхом, расшитым пайетками.

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      Екатерина Ештокина
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