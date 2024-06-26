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10:06, 26 июня 2024Наука и техника

Адмирал отказал российскому авианосцу в ударном оружии

Адмирал Пепеляев: российскому авианосцу не нужно ударное оружие на борту

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Российскому авианосцу не нужно ударное оружие на борту. В нем перспективному кораблю отказал вице-адмирал в отставке, бывший замначальника главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России Владимир Пепеляев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня ударное ракетное оружие для такого корабля как авианосец не актуально. Он должен решать авиационные задачи, экипаж должен быть замкнут на авиационную составляющую», — заявил эксперт, добавив, что кораблю необходимы оборонные системы, в частности, зенитные комплексы, предназначенные для противодействия беспилотникам.

Ранее Пепеляев сообщил агентству, что корабельная артиллерия до сих пор остается актуальной, в частности, в настоящее время она необходима для противодействия морским дронам, заявил вице-адмирал в отставке. Он добавил, что в настоящее время на боевых кораблях имеются артиллерийско-пулеметные установки, способные уничтожать безэкипажные катера.

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      Иван Потапов
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