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12:57, 24 июня 2024Наука и техника

В России объяснили актуальность корабельной артиллерии

Пепеляев: корабельная артиллерия актуальна для противодействия морским дронам

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Корабельная артиллерия до сих пор остается актуальной, в частности, в настоящее время она необходима для противодействия морским дронам, заявил вице-адмирал в отставке, бывший замначальника главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России Владимир Пепеляев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Такая артустановка нужна, по берегу бить дороговато, но уничтожение малых целей типа мины, дронов... В отличие от ракетных комплексов, у нее нижнего предела нет, поэтому отказываться от нее мы не будем», — объяснил вице-адмирал в отставке.

Пепеляев добавил, что в настоящее время на боевых кораблях имеются артиллерийско-пулеметные установки, способные уничтожать безэкипажные катера.

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В марте бывший замначальника главного штаба ВМФ заявил, что ракетное вооружение тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» проекта 1143.5 могут модернизировать.

Тогда же вице-адмирал в отставке сообщил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 рассматривают в качестве палубного самолета для перспективных авианосцев.

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      Иван Потапов
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