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15:51, 1 марта 2024Наука и техника

В России допустили модернизацию вооружения «Адмирала Кузнецова»

Пепеляев: ракетный комплекс ТАВКР «Адмирал Кузнецов» могут модернизировать

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Ракетное вооружение тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) проекта 1143.5 «Адмирал Кузнецов» могут модернизировать, сообщил бывший заместитель начальника Главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России вице-адмирал в отставке Владимир Пепеляев в интервью ТАСС.

«Если верить открытым публикациям, уже в этом году корабль должен завершить ремонт и модернизацию. Скорее всего, будут модернизированы системы наблюдения, управления авиацией, комплексы самообороны и электроэнергетика. По всей видимости, не будет демонтирован ударный ракетный комплекс в пользу палубной авиации. Скорее его модернизируют», — допустил он.

Также он выразил надежду, что практику создания «гибридных авианосцев» прекратят на авианосце нового поколения, а все полезные объемы корабля будут использовать для обслуживания авиагруппы.

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Изначально крейсер «Адмирал Кузнецов» нес 12 пусковых установок для тяжелых противокорабельных ракет «Гранит» с дальностью до 600 километров.

В июле источник ТАСС сообщил, что ТАВКР «Адмирал Кузнецов» может быть передан ВМФ России уже в конце 2024 года.

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      Даниил Иринин
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