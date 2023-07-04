Названы сроки передачи ВМФ тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов»

ТАСС: тяжелый авианосец «Адмирал Кузнецов» может быть передан ВМФ в следующем году

Тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143.5 «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» может быть передан Военно-морскому флоту (ВМФ) России уже в конце 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

Отмечается, что по скорректированному плану заводские ходовые испытания авианосца должны начаться весной 2024 года, а государственные — осенью того же года. Если испытания пройдут без замечаний, то корабль, вероятно, будет передан флоту в конце 2024 года. «Если в ходе испытаний что-то пойдет не так, то неизбежен сдвиг на 2025 год», — сказал собеседник агентства.

По его словам, идет седьмой год ремонта и модернизации авианосца на 35-м судоремонтном заводе. Сейчас он находится находится у стенки завода на достройке. Здесь же проходят швартовые испытания. При этом корабль получит абсолютно новую начинку, в частности палубу с трамплином, силовую установку, кабельные трассы, систему управления взлетом и посадкой палубной авиации и навигационную систему.

Собеседник агентства отметил, что задержка с ремонтом связана с проблемами несвоевременных поставок оборудования предприятиями кооперации и постоянными изменениями требований заказчика. По его словам, после завершения ремонта и модернизации срок службы «Адмирала Кузнецова» будет продлен на 20 лет.

Ранее сообщалось, что «Адмирала Кузнецова» вооружат комплексами «Панцирь-М», которые заменят «Кортики».