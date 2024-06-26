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12:22, 26 июня 2024Наука и техника

Адмирал пожелал российскому авианосцу Су-57

Адмирал Пепеляев: российский авианосец будущего должен выпускать Су-57

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Российский авианосец будущего должен иметь водоизмещение от 70 до 90 тысяч тонн и иметь возможность выпускать морской вариант истребителя пятого поколения Су-57. Такое пожелание РИА Новости высказал вице-адмирал в отставке, бывший замначальника главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России Владимир Пепеляев.

«У нас сегодня есть Су-33, МиГ-29К/Куб, и авианосец должен принимать и выпускать эти самолеты. В перспективе наш авианосец должен выпускать Су-57, такой вариант рассматривается», — заявил эксперт, добавив, что авианесущий корабль обязательно должен переносить и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), вертолеты и беспилотники.

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Ранее Пепеляев сообщил, что российскому авианосцу будущего не нужно ударное оружие на борту. Он добавил, что в настоящее время на боевых кораблях имеются артиллерийско-пулеметные установки, способные уничтожать безэкипажные катера.

В марте вице-адмирал в отставке заявил, что Су-57 рассматривают в качестве палубного самолета для перспективных авианосцев. По его словам, палубная версия самолета может появиться при наличии устойчивого финансирования, а для его полноценного боевого применения потребуется установить на перспективном авианосце новые, более совершенные разгонное и тормозное устройства.

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      Иван Потапов
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