Адвокат подал жалобу на домашний арест бизнесмена Новицкого

Защита бизнесмена Новицкого обжаловала его домашний арест

Адвокат подал апелляционную жалобу на решение суда, отправившего под домашний арест бывшего замгендиректора компании «Фосагро» Евгения Новицкого, заподозренного вместе с партнерами в хищении путем мошенничества 8,8 миллиарда рублей у шести негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в период с 2018 по 2019 год. Об этом сообщает РИА Новости.

В Тверской суд Москвы поступила жалоба защиты бизнесмена. Ему вменяется шесть эпизодов мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, Новицкий с соучастниками разработали преступный план, чтобы под видом приобретения ликвидных ценных бумаг на бирже похитить денежные средства НПФ «Урал ФД», а также находящиеся у него резервы и пенсионные накопления.

По делу вместе с Новицким проходят совладельцы инвестгруппы «Русские фонды» Сергей Васильев и Константин Бейрит. По данным МВД, бизнесмены сговорились при продаже «Первого национального пенсионного фонда» в 2016 году.

Тверской суд избрал Новицкому меру пресечения 22 июня.