Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:21, 26 июня 2024Силовые структуры

Адвокат подал жалобу на домашний арест бизнесмена Новицкого

Защита бизнесмена Новицкого обжаловала его домашний арест
Евгений Новицкий

Евгений Новицкий. Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Адвокат подал апелляционную жалобу на решение суда, отправившего под домашний арест бывшего замгендиректора компании «Фосагро» Евгения Новицкого, заподозренного вместе с партнерами в хищении путем мошенничества 8,8 миллиарда рублей у шести негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в период с 2018 по 2019 год. Об этом сообщает РИА Новости.

В Тверской суд Москвы поступила жалоба защиты бизнесмена. Ему вменяется шесть эпизодов мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, Новицкий с соучастниками разработали преступный план, чтобы под видом приобретения ликвидных ценных бумаг на бирже похитить денежные средства НПФ «Урал ФД», а также находящиеся у него резервы и пенсионные накопления.

По делу вместе с Новицким проходят совладельцы инвестгруппы «Русские фонды» Сергей Васильев и Константин Бейрит. По данным МВД, бизнесмены сговорились при продаже «Первого национального пенсионного фонда» в 2016 году.

Тверской суд избрал Новицкому меру пресечения 22 июня.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      «Поднимет уровень жизни». В России придумали новую доплату для пенсионеров. Как ее можно будет получить?

      В Москве достроят восемь станций метро

      Обнаружен способ снизить риск развития диабета

      В ЛНР от удара ВСУ по жилым домам в Кременной пострадали два человека

      Одна страна ЕС отказалась осуждать ответные меры России в отношении европейских СМИ

      Загоравший в одних трусах на детской площадке москвич напал на женщину

      Тренер сборной Грузии по футболу пожаловался на оскорбляющих его «придурков»

      Песков прокомментировал освобождение Ассанжа

      В Киеве оценили план советников Трампа по Украине

      Раскрыто содержание последнего сообщения пассажирки рухнувшего с парковки BMW в Краснодаре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше