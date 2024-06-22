Экс-главе АФК «Система» выбрали меру пресечения

Экс-главу АФК «Система» Новицкого отправили под домашний арест на два месяца

Экс-главе АФК «Система» Евгению Новицкому выбрали меру пресечения — предпринимателя отправили по домашний арест на два месяца. Об этом сообщает РИА Новости.

О задержании Новицкого сообщалось ранее, 21 июня. Он проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным РБК, фамилия Новицкого фигурировала в материалах дела бывшего владельца лизинговой компании «Трансфин-М» и транспортной компании «СГ-Транс» Алексея Тайчера, арестованного 20 июня.

Бизнесмен работал в АФК «Система» в период с 1995-го по 2005 год. До 2013 года он был членом совета директоров «Системы». Также Новицкий владел несколькими негосударственными пенсионными фондами. По состоянию на 2011 год журнал «Финанс» оценивал его капиталы в 440 миллионов долларов или 13,4 миллиарда рублей.