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14:23, 21 июня 2024Силовые структуры

Бывшего президента АФК «Система» Новицкого задержали силовики

Экс-президент АФК «Система» Новицкий задержан в связи с расследованием дела

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Бывшего президента АФК «Система» Евгения Новицкого задержали силовики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным собеседника агентства, задержание Новицкого связано с расследованием уголовного дела экономического характера. Его увезли из собственного дома вечером в четверг, 20 июня. В жилище Новицкого прошли обыски. В каком именно статусе сейчас находится 66-летний экс-президент холдинга, не уточняется.

Ранее издание Baza сообщало, что родные второй день не могут связаться с Евгением Новицким. Известно, что в настоящее время он занимает пост первого заместителя генерального директора компании «ФосАгро».

21 июня сотрудники полиции также задержали временно исполняющего обязанности министра транспорта и автодорог Самарской области Ивана Пивкина по подозрению в превышении служебных полномочий. В его доме проходят обыски.

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      Олеся Мицкевич
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