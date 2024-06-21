Бывшего президента АФК «Система» Новицкого задержали силовики

Экс-президент АФК «Система» Новицкий задержан в связи с расследованием дела

Бывшего президента АФК «Система» Евгения Новицкого задержали силовики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным собеседника агентства, задержание Новицкого связано с расследованием уголовного дела экономического характера. Его увезли из собственного дома вечером в четверг, 20 июня. В жилище Новицкого прошли обыски. В каком именно статусе сейчас находится 66-летний экс-президент холдинга, не уточняется.

Ранее издание Baza сообщало, что родные второй день не могут связаться с Евгением Новицким. Известно, что в настоящее время он занимает пост первого заместителя генерального директора компании «ФосАгро».

21 июня сотрудники полиции также задержали временно исполняющего обязанности министра транспорта и автодорог Самарской области Ивана Пивкина по подозрению в превышении служебных полномочий. В его доме проходят обыски.