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13:45, 26 июня 2024Ценности

Американцы неожиданно пристрастились к пластике

NYP: американцы пристрастились к пластике после пандемии коронавируса

Фото: Artur Tumasjan / Reuters

Жители США неожиданно пристрастились к пластическим операциям и другим улучшающим внешность процедурам. Об этом сообщает New York Post (NYP) со ссылкой на отчет Американского общества пластических хирургов (ASPS).

Согласно исследованию, спрос на косметологические процедуры вырос на пять процентов в 2023 году по сравнению с предыдущим годом, а запросы на минимальные хирургические вмешательства подскочили на семь процентов в аналогичный период. Хирург Дэвид Шефер объясняет данную тенденцию у американцев с окончанием пандемии коронавируса и прекращением карантина.

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Самой популярной операцией стала липосакция, на втором месте оказалось увеличение груди, а на третьем — подтяжка живота. В пятерку лидеров также вошли подтяжка груди и блефаропластика — пластическая операция по удалению лишней кожи и жира с верхнего и нижнего век.

В мае певица Бьянка раскрыла подробности пластики после похудения. Певица рассказала, что из-за избавления от лишних килограммов ее кожа обвисла и ей пришлось сделать абдоминопластику, чтобы скорректировать внешний вид живота.

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      Карина Черных
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