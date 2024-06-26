Певица Анна Нетребко рассталась с мужем Юсифом Эйвазовым

Оперная певица Анна Нетребко рассталась с супругом, азербайджанским исполнителем Юсифом Эйвазовым. Совместное заявление четы опубликовали в Austria Presse-Agentur.

«После десяти счастливых лет, проведенных вместе, мы приняли трудное, но дружеское решение расстаться», — говорится в сообщении. Супруги отметили, что не собираются давать дальнейших комментариев и поблагодарили общественность за уважение к их личной жизни.

Ранее Нетребко объявила о возвращении на сцену в Европе. Певица сообщила подписчикам, что осенью снова начнет выступать в Берлинской государственной опере впервые с 2022 года.

До этого российская певица Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым.