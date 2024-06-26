Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:34, 26 июня 2024Культура

Анна Нетребко рассталась с супругом

Певица Анна Нетребко рассталась с мужем Юсифом Эйвазовым

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Оперная певица Анна Нетребко рассталась с супругом, азербайджанским исполнителем Юсифом Эйвазовым. Совместное заявление четы опубликовали в Austria Presse-Agentur.

«После десяти счастливых лет, проведенных вместе, мы приняли трудное, но дружеское решение расстаться», — говорится в сообщении. Супруги отметили, что не собираются давать дальнейших комментариев и поблагодарили общественность за уважение к их личной жизни.

Ранее Нетребко объявила о возвращении на сцену в Европе. Певица сообщила подписчикам, что осенью снова начнет выступать в Берлинской государственной опере впервые с 2022 года.

До этого российская певица Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      70 человек пострадали при крушении пассажирского поезда в районе Коми

      Непорочно зачавший «самец» змеи родил 14 змеенышей

      Врач раскрыла главные секреты женского здоровья

      Известный российский актер рассказал о месяце жизни на вокзале

      Герой России получил 11 лет колонии за убийство девушки и лишился звания. Он настаивает на невиновности

      В Госдуме высказались о сходе поезда с рельсов в Коми из-за подмыва почвы

      Сборная Украины вылетела с чемпионата Европы по футболу

      Румыния возглавила группу и вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

      Экс-ведущая программы «Вести» Фарида Курбангалеева заочно арестована на два месяца

      В ЦБ назвали условие гибели российской экономики

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше