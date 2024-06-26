Белый дом прокомментировал план советников Трампа по Украине

Нынешняя администрация президента США не будет вынуждать Украину идти на территориальные уступки России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС.
«Президент США Джо Байден считает, что любые решения о переговорах, откровенно говоря, должны приниматься Владимиром Зеленским и Украиной. Мы не собираемся принуждать Украину к уступке какой-либо территории», — сказал он, комментируя информацию о плане советников бывшего американского лидера Дональда Трампа по переговорам по Украине.
Ранее агентство Reuters сообщило, что бывшие ответственные секретари в Совете нацбезопасности США при Трампе Кит Келлог и Фред Флейц представили план, согласно которому Киев получит больше американского оружия, только если вступит в переговоры. Флейца отметил, Трамп «не то чтобы согласился с каждым словом, но дал обратную связь, которую приятно было получить».