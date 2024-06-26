Белый дом прокомментировал план советников Трампа по Украине

Кирби: нынешняя администрация США не будет вынуждать Украину идти на уступки РФ

Нынешняя администрация президента США не будет вынуждать Украину идти на территориальные уступки России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС.

«Президент США Джо Байден считает, что любые решения о переговорах, откровенно говоря, должны приниматься Владимиром Зеленским и Украиной. Мы не собираемся принуждать Украину к уступке какой-либо территории», — сказал он, комментируя информацию о плане советников бывшего американского лидера Дональда Трампа по переговорам по Украине.

Ранее агентство Reuters сообщило, что бывшие ответственные секретари в Совете нацбезопасности США при Трампе Кит Келлог и Фред Флейц представили план, согласно которому Киев получит больше американского оружия, только если вступит в переговоры. Флейца отметил, Трамп «не то чтобы согласился с каждым словом, но дал обратную связь, которую приятно было получить».