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19:19, 26 июня 2024Мир

Белый дом прокомментировал план советников Трампа по Украине

Кирби: нынешняя администрация США не будет вынуждать Украину идти на уступки РФ
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Yuri Gripas - Pool / CNP / Globallookpress.com

Нынешняя администрация президента США не будет вынуждать Украину идти на территориальные уступки России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС.

«Президент США Джо Байден считает, что любые решения о переговорах, откровенно говоря, должны приниматься Владимиром Зеленским и Украиной. Мы не собираемся принуждать Украину к уступке какой-либо территории», — сказал он, комментируя информацию о плане советников бывшего американского лидера Дональда Трампа по переговорам по Украине.

Ранее агентство Reuters сообщило, что бывшие ответственные секретари в Совете нацбезопасности США при Трампе Кит Келлог и Фред Флейц представили план, согласно которому Киев получит больше американского оружия, только если вступит в переговоры. Флейца отметил, Трамп «не то чтобы согласился с каждым словом, но дал обратную связь, которую приятно было получить».

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      Семен Александров
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