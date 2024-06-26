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18:46, 26 июня 2024Наука и техника

Созданы энергоэффективные кирпичи

Созданы умные кирпичи из глины, стекла и угольной золы

Фото: Seamus Danie / RMIT University

Австралийские ученые разработали созданные из глины и отходов кирпичи и назвали их «энергетически умными». Исследование опубликовано в Construction and Building Materials.

Обычные кирпичи, используемые в строительстве, обжигаются при очень высокой температуре, тем самым выбрасывая в атмосферу гигантское количество углекислого газа. Умные кирпичи созданы путем смешения глины, стеклянных отходов и угольной золы. По словам специалистов, для их обжига требуется гораздо меньшая температура, также такой строительный материал хорошо удерживает тепло зимой и не перегревается во время жаркой погоды.

Ученые подсчитали, что для обжига обычных кирпичей необходима температура 1050 градусов, умных — 950 градусов. Также в материале говорится, что экономия будет заметна, а вред для окружающей среды снизится, если производители будет выпускать по 1,4 триллиона кирпичей нового типа в год.

По словам специалистов, кирпичи отличаются низкой теплопроводностью, поэтому зимой удерживают тепло, а летом — не допускают перегрева. Благодаря этому потребители смогут экономить на электричестве для обогрева или охлаждения помещений. Также прочность новых кирпичей соответствует мировым стандартам.

В конце июня корейские ученые разработали метод создания кирпичей из лунного реголита с помощью микроволнового спекания. Данный метод напоминает обжиг керамики и заключается в повышении температуры сырья для создания твердых строительных материалов.

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      Андрей Ставицкий
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