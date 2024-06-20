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11:01, 20 июня 2024Наука и техника

Разработан метод создания лунных кирпичей для обитаемой базы

В Корее разработали метод обжига кирпичей для обитаемой базы на Луне

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Ученые Корейского института гражданского строительства и строительных технологий (KICT) разработали метод создания кирпичей из лунного реголита с помощью микроволнового спекания. Результаты исследования опубликованы в журнале Construction and Building Materials.

Микроволновое спекание позволяет затвердеть лунному реголиту ниже температуры плавления, что делает такой метод перспективным для строительства обитаемой лунной базы. Данный метод напоминает обжиг керамики и заключается в повышении температуры сырья для создания твердых строительных материалов.

Исследователи испытывали методы спекания для создания кирпичей из имитатора лунного реголита, обладающего прочностью более 20 миллипаскалей, что сопоставимо с бетоном. Поскольку микроволновый нагрев зависит от диэлектрических свойств материала, были изучены соответствующие характеристики корейского лунного симулятора (KLS-1) и ильменита (титаната железа) при различных температурах.

Оказалось, что имитатор лунного реголита является прозрачным в микроволновом диапазоне, что затрудняет его нагревание. Однако ильменит благодаря своей уникальной кристаллической структуре эффективно взаимодействует с микроволнами, позволяя быстро достигать высоких температур.

Таким образом, использование ильменита в качестве нагревательного элемента при строительстве лунной базы с помощью микроволнового спекания позволит эффективно и быстро производить строительные материалы. Этот минерал широко распространен в составе лунного грунта и может добываться на естественном спутнике Земли.

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      Александр Еникеев
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