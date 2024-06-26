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11:27, 26 июня 2024Силовые структуры

Бывшего зампрокурора российского региона осудили на 8,5 года за взятки

Суд дал 8,5 года экс-зампрокурора Новосибирской области Кузьменок за взятки
Любовь Кузьменок

Любовь Кузьменок. Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Ленинский суд Барнаула приговорил к 8,5 года лишения свободы бывшую заместительницу прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок, признав ее виновной в получении взятки. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Осужденную лишили чина государственного советника юстиции третьего класса, который соответствует званию генерал-майора, и назначили штраф в размере 5 миллионов рублей. Защита намерена обжаловать приговор. Кузьменок отрицает свою вину.

Суд назначил ей больший срок, чем запрашивал прокурор. Он предлагал суду назначить ей восемь лет колонии.

Экс-прокурору вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ («Получение взятки»). По данным следствия, она ежемесячно получала деньги за покровительство от совладельца торгового центра «Восток» Дмитрия Башмакова. Общая сумма полученной Кузьменок взятки составляет 2,5 миллиона рублей.

В феврале 2022 года Следственный комитет России возбудил дело в отношении Кузьменок и объявил ее в международный розыск, однако летом того же года она добровольно приехала в Москву, чтобы сдаться следователям.

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      Любовь Ширижик
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