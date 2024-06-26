Фетисов заявил, что Запад хочет раскола российского общества

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал цель дискриминации российских спортсменов со стороны Запада. Его слова приводит Regnum.

«Было понятно, что все эти решения Запада были направлены на раскол нашего общества. Они же отрезали эту надежду как ниточку, на которой все держалось», — заявил Фетисов.

Он добавил, что российским спортсменам нужно было сразу отказываться от выступлений без флага и гимна. «Но мы тянули до последнего, надеясь на доброту и снисходительность. В итоге пришли туда, куда пришли», — отметил Фетисов.

В декабре прошлого года МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.