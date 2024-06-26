Финляндия призналась в подготовке украинских солдат

Министр обороны Хяккянен: Финляндия ведет подготовку солдат ВСУ

Финляндия ведет подготовку солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе на своей территории. Об этом заявил министр обороны страны Аннти Хяккянен, передает РИА Новости.

«Мы проводили небольшие учебные мероприятия в Финляндии. На практике это была техническая подготовка, связанная с конкретным оборудованием», — заявил глава Минобороны.

Хяккянен добавил, что 20 военных инструкторов из Финляндии также приняли участие в подготовке солдат ВСУ, которая велась в Великобритании в рамках миссии Interflex.