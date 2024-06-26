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18:12, 26 июня 2024Наука и техника

Раскрыт отмененный складной смартфон Microsoft

Windows Central: раскрыто изображение отмененного складного смартфона Microsoft

Фото: Christoph Hardt / Geisler-Fotopres / Globallookpress.com

Корпорация Microsoft разрабатывала складной смартфон Surface Duo 3, но отменила его выпуск. Об этом сообщает издание Windows Central.

Изображения устройства появились в патентной заявке, которую раскрыли авторы издания Patently Apple. По словам редактора Windows Central Зака Боудена, это именно тот телефон, который хотела выпустить Microsoft, но отменила релиз. Об этом Боудену рассказали источники в компании.

Девайс состоит из двух половинок, объединенных гибким экраном, расположенным на внутренней стороне устройства. Также аппарат получил дополнительный внешний дисплей и тройную камеру. Смартфон имеет шарнир, который позволяет ему раскрываться на 180 градусов.

Также Боуден отметил, что одной из особенностей Surface Duo 3 могли стать магнитные аксессуары — подставки, зарядки и прочие устройства, которые держались бы на магнитах. «К сожалению, этот патент является лишь отголоском проекта, который никогда не увидит свет», — подытожил специалист.

Последний складной смартфон Microsoft — Surface Duo 2 — вышел в сентябре 2021 года. Аппарат получил два AMOLED-дисплея диагональю 5,8 дюйма, процессор Qualcomm Snapdragon 888, тройную камеру с объективами разрешением 12, 12, и 16 мегапикселей. Девайс оценили в 1500 долларов.

Ранее бренд Motorola, принадлежащий китайской корпорации Lenovo, анонсировал новые раскладные смартфоны серии Razr 50. Устройства с двумя экранами оценили минимум в 3699 юаней, или около 44 тысяч рублей.

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      Андрей Ставицкий
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