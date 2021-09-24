Microsoft представила складной смартфон

Компания Microsoft выпустила второе поколение смартфона Surface Duo. Об этом сообщает издание GSM Arena.

Анонсированный девайс получил тот же форм-фактор, который имеет оригинальная модель. Surface Duo 2 имеет две половинки с независимыми дисплеями, соединенными между собой шарниром. В сложенном состоянии на торце девайса проявляется экран-полоска, на который выводятся уведомления и справочная информация.

Устройство получило два AMOLED-дисплея диагональю 5,8 дюймов с разрешением 1892x1344 пикселей. В разложенном состоянии они образуют один 8,3-дюймовый экран разрешением 2688x1892 пикселей. Дисплеи покрыты защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus и имеют максимальную яркость 800 нит. Также есть поддержка частоты отображения картинки до 90 герц.

Surface Duo 2 базируется на флагманском чипе Qualcomm Snapdragon 888 с поддержкой 5G. Модель поставляется с восемью гигабайтами оперативной памяти LPDDR5 и накопителем емкостью до 512 гигабайт. На задней панели расположена тройная камера с объективами разрешением 12, 12, и 16 мегапикселей. Телефон позволяет записывать 4K-видео с частотой до 60 кадров в секунду.

Аппарат имеет батарею емкостью 4449 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки мощностью 23 ватта. Девайс работает на ОС Android 11. Стоимость смартфона составляет 1500 долларов или около 110 тысяч рублей.

Первый телефон серии Surface Duo был представлен в октябре 2019 года. «Благодаря двум экранам, соединенным революционным 360-градусным шарниром, Surface Duo объединяет в себе все лучшее от Microsoft и Android», — отметили в компании.