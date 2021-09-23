Microsoft выпустила свой самый мощный ноутбук

Microsoft представила портативный компьютер Surface Laptop Studio. Об этом сообщает издание XDA Developers.

Устройство было анонсировано во время мероприятия Surface. Ноутбук имеет гибридный форм-фактор и может трансформироваться в планшет. Девайс оснащен 14,4-дюймовым экраном с разрешением 2400x1600 пикселей и частотой обновления 120 герц. Компьютер базируется на процессоре Intel Core серии H35, тактовая частота чипа может достигать 4700 мегагерц.

По оценке журналистов, Surface Laptop Studio является самым мощным портативным компьютером, когда-либо выпущенным Microsoft. Авторы заметили, что процессор девайса имеет мощность 35 ватт, в то время как большинство других ноутбуков серии Surface оснащаются чипами мощностью 15 ватт. За дополнительную плату устройство можно укомплектовать видеокартой Nvidia GeForce RTX 3050 Ti.

В максимальной комплектации компьютер оснащается 32 гигабайтами оперативной памяти и SSD-накопителем емкостью два терабайта. Для подключения перефирийных устройств девайс имеет два порта Thunderbolt 4, разъем для наушников, компьютер поддерживает работу со стилусом.

Стоимость Surface Laptop Studio начинается с 1599 долларов или около 118 тысяч рублей. Ноутбук поступит в продажу 5 октября.

5 октября Microsoft начнет распространять Windows 11 на компьютеры пользователей. В первую очередь ОС будет установлена на новые девайсы.