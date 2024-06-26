Героя России Магасумова осудили за выстрел в жительницу Луганска

Суд в ЛНР дал 11 лет колонии Герою России Магасумову по делу об убийстве девушки

Военный суд Луганской народной республики (ЛНР) огласил приговор в отношении заместителя командира 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Героя России Ирека Магасумова по уголовному делу о случайном выстреле в девушку, который оказался летальным. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на его адвоката Константина Елфимова.

Магасумова признали виновным по статьям 105 («Убийство») и 213 («Хулиганство») УК РФ, назначив наказание в виде 11 лет лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.