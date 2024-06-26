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09:45, 26 июня 2024Интернет и СМИ

Глава МИД Британии заявил об отсутствии у НАТО планов приглашать Украину в альянс

Глава МИД Британии Кэмерон заявил об отсутствии планов приглашать Украину в НАТО
Дэвид Кэмерон

Дэвид Кэмерон. Фото: Hollie Adams / Reuters

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поговорили с главой МИД Британии Дэвидом Кэмероном, позвонив ему от имени бывшего украинского лидера Петра Порошенко. В беседе с пранкерами политик заявил об отсутствии у НАТО планов приглашать Украину в альянс. Запись беседы доступна в Telegram-канале пранкеров.

«Приглашения не будет, потому что Америка его не поддержит», — высказался глава МИД Британии о возможности вступления Украины в альянс в ближайшее время. По словам политика, он общался с президентом Украины Владимиром Зеленским и сказал ему, что спора на этот счет между НАТО и Украиной перед саммитом быть не должно.

При этом Кэмерон заявил, что поддерживает потенциальное вступление Украины в НАТО. «Но на этот раз мы не добьемся этого приглашения. Поэтому я думаю, что важно не спорить по этому поводу», — заключил политик.

В начале июня МИД Британии сообщил, что Кэмерон стал жертвой пранкеров. Британский МИД решил публично сообщить об инциденте «на тот случай, если видео с министром иностранных дел будет подвергнуто манипуляциям и впоследствии использовано, а также чтобы другие знали о таком риске».

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      Олег Давыдов
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