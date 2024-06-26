Армянское СМИ рассказало о установлении прослушки в автомобили протестующих

«Грапарак»: полиция в Армении устанавливает прослушку в автомобили протестующих

Полиция в Армении устанавливает прослушку в автомобилях и телефонах сторонников протестного движения «Тавуш во имя Родины». Об этом заявило издание «Грапарак», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«Автомобили некоторых членов и сторонников движения "Тавуш во имя Родины" уже около месяца находятся у правоохранительных органов. В правоохранительной системе нам сказали, что автомобили не столько проверяют, сколько устанавливают в них подслушивающие устройства», — пишет издание.

Помимо этого, депутат армянского парламента от оппозиционной фракции «Армения» Гарник Даниелян заявил, что «жучки»

устанавливаются не только в автомобили, но и в телефоны активных участников протестов. «Активных сторонников и членов движения приводили под стражу, у них отбирали телефоны на несколько часов, а иногда и на несколько дней, и устанавливали подслушивающие устройства», — сказал он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил оппозицию в атаке на государственность Армении. «Протестующие пытались силой прорвать полицейскую цепь, чтобы напасть на парламент. Полиция защищала законодательный институт Армении, полиция защищала государственность Армении», — заявлял политик.

