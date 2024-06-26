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21:24, 26 июня 2024Мир

Хуситы впервые ударили гиперзвуковой ракетой по израильскому судну

Хуситы впервые ударили гиперзвуковой ракетой по израильскому судну MSC Sarah V

Фото: Amir Cohen / Reuters

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» впервые использовали гиперзвуковую ракету во время удара по судну MSC Sarah V в Аравийском море, заявил военный представитель мятежников Яхья Сариа. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Вооруженные силы Йемена раскрыли характеристики ракеты, которая поразила израильское судно.

«Это гиперзвуковая ракета местного производства, которая оснащена передовыми технологиями и способна поражать цели с максимальной точностью», — подчеркнул Сариа.

Ранее хуситы атаковали пять связанных с Израилем судов в порту города Хайфа и Средиземном море. Также «Ансар Аллах» продемонстрировало первый беспилотный катер собственного производства «Тоуфан-1».

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      Марина Совина
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