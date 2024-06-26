Хуситы впервые ударили гиперзвуковой ракетой по израильскому судну MSC Sarah V

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» впервые использовали гиперзвуковую ракету во время удара по судну MSC Sarah V в Аравийском море, заявил военный представитель мятежников Яхья Сариа. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Вооруженные силы Йемена раскрыли характеристики ракеты, которая поразила израильское судно.

«Это гиперзвуковая ракета местного производства, которая оснащена передовыми технологиями и способна поражать цели с максимальной точностью», — подчеркнул Сариа.

Ранее хуситы атаковали пять связанных с Израилем судов в порту города Хайфа и Средиземном море. Также «Ансар Аллах» продемонстрировало первый беспилотный катер собственного производства «Тоуфан-1».

