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08:06, 26 июня 2024Россия

Ил-76 с освобожденными российскими военными прибыл в Москву

Ил-76 с освобожденными из украинского плена военными прилетел в Москву

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Самолет Ил-76 с российскими военными, освобожденными из украинского плена, прибыл в Москву. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Солдат доставили в столицу для лечения и реабилитации. Также военнослужащим окажут необходимую психологическую помощь.

Об обмене военнопленными с Украиной Минобороны РФ сообщило вечером 25 июня. Он прошел по формуле «90 на 90». Освобожденных российские военных отправили самолетами военно-транспортной авиации ВКС России в Москву. Обмен произошел при посредничестве ОАЭ.

Позднее Минобороны РФ опубликовало кадры возвращения военнослужащих. На видео показана перевозка военнослужащих автобусами, обеспечение их едой, водой, теплой одеждой.

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      Евгений Силаев
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