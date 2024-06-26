Ил-76 с освобожденными российскими военными прибыл в Москву

Ил-76 с освобожденными из украинского плена военными прилетел в Москву

Самолет Ил-76 с российскими военными, освобожденными из украинского плена, прибыл в Москву. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Солдат доставили в столицу для лечения и реабилитации. Также военнослужащим окажут необходимую психологическую помощь.

Об обмене военнопленными с Украиной Минобороны РФ сообщило вечером 25 июня. Он прошел по формуле «90 на 90». Освобожденных российские военных отправили самолетами военно-транспортной авиации ВКС России в Москву. Обмен произошел при посредничестве ОАЭ.

Позднее Минобороны РФ опубликовало кадры возвращения военнослужащих. На видео показана перевозка военнослужащих автобусами, обеспечение их едой, водой, теплой одеждой.