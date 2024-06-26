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01:10, 26 июня 2024Россия

Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена

Минобороны показало кадры возвращения 90 российских военных из украинского плена

Минобороны России опубликовало кадры возвращения 90 российских военнослужащих из украинского плена.

На видео показана перевозка военнослужащих автобусами, обеспечение их едой, водой, теплой одеждой.

Об обмене военнопленными с Украиной Минобороны РФ сообщило вечером 26 июня. Он прошел по формуле «90 на 90». Освобожденных российские военных доставят самолетами военно-транспортной авиации ВКС России в Москву, где они будут проходить лечение и реабилитацию.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Олег Царев предрек подготовку большого обмена пленных ВСУ на людей из состава ВС России по формуле «240 на 240».

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова говорила, что между Россией и Украиной состоялось больше 40 обменов пленными. Омбудсмен напомнила, что ранее опубликовала список, который содержал имена 430 украинских бойцов, которых Москва готова передать Киеву в обмен на своих военнослужащих.

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      Марина Совина
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