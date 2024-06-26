Лавров назвал Киев достойным роли инструмента США

Лавров: Киев достоин роли инструмента в руках США, а для Европы она унизительна

Киев достоин роли инструмента в руках США, а для Европы она унизительна. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время выступления на X Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», трансляция которого доступна на YouTube-канале ведомства.

Он отметил, что Запад должен «сам перебеситься», осознать, что у него есть собственные интересы, и перестать быть инструментом в руках США.

«Для нынешнего режима это достойная роль инструмента в руках Вашингтона, а для Европы это, конечно, унизительно», — подчеркнул дипломат.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Россия готова к переговорам с Европой при учете новых территориальных реалий, которые закреплены в конституции. Он добавил, что диалог также должен быть на основе «отказа от дискриминации всего русского на Украине и отказа от героизации нацистов».