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12:36, 26 июня 2024Мир

Лавров назвал Киев достойным роли инструмента США

Лавров: Киев достоин роли инструмента в руках США, а для Европы она унизительна

Фото: Wang Tiancong / Globallookpress.com

Киев достоин роли инструмента в руках США, а для Европы она унизительна. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время выступления на X Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», трансляция которого доступна на YouTube-канале ведомства.

Он отметил, что Запад должен «сам перебеситься», осознать, что у него есть собственные интересы, и перестать быть инструментом в руках США.

«Для нынешнего режима это достойная роль инструмента в руках Вашингтона, а для Европы это, конечно, унизительно», — подчеркнул дипломат.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Россия готова к переговорам с Европой при учете новых территориальных реалий, которые закреплены в конституции. Он добавил, что диалог также должен быть на основе «отказа от дискриминации всего русского на Украине и отказа от героизации нацистов».

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      Семен Александров
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