Лавров заявил о готовности к переговорам с Европой на основе новых реалий

Лавров: Россия готова к переговорам с Европой при учете территориальных реалий

Россия готова к переговорам с Европой при учете новых территориальных реалий, которые закреплены в конституции. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Россия точно совершенно открыта к диалогу на основе признания реалий. Во-первых, включая территориальные реалии, закрепленные в Конституции России», — отметил дипломат.

Лавров добавил, что диалог также должен быть на основе «отказа от дискриминации всего русского на Украине и отказа от героизации нацистов». Он отметил, что это является «абсолютно достижимым».

Ранее Лавров заявил, что Россия не будет прекращать специальную военную операцию (СВО) на время мирных переговоров по Украине. В частности, глава ведомства сослался на опыт переговоров в Стамбуле в апреле 2022 года. Он также добавил, что переговорная ситуация постоянно меняется не в пользу Украины.