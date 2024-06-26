Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:10, 26 июня 2024Мир

Лавров заявил о готовности к переговорам с Европой на основе новых реалий

Лавров: Россия готова к переговорам с Европой при учете территориальных реалий
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Россия готова к переговорам с Европой при учете новых территориальных реалий, которые закреплены в конституции. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Россия точно совершенно открыта к диалогу на основе признания реалий. Во-первых, включая территориальные реалии, закрепленные в Конституции России», — отметил дипломат.

Лавров добавил, что диалог также должен быть на основе «отказа от дискриминации всего русского на Украине и отказа от героизации нацистов». Он отметил, что это является «абсолютно достижимым».

Ранее Лавров заявил, что Россия не будет прекращать специальную военную операцию (СВО) на время мирных переговоров по Украине. В частности, глава ведомства сослался на опыт переговоров в Стамбуле в апреле 2022 года. Он также добавил, что переговорная ситуация постоянно меняется не в пользу Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим

      Раскрыто содержание последнего сообщения пассажирки рухнувшего с парковки BMW в Краснодаре

      Адвокат подал жалобу на домашний арест бизнесмена Новицкого

      В российском регионе разрешили досрочно снимать губернатора со статусом иноагента

      Захарова назвала Украину пунктом меню на столе Запада

      Бежавшая от талибов журналистка улетела из России в Кабул. Ей отказали в убежище

      Косатки стали чаще есть акул

      Лавров заявил о планах собрать формат РИК

      В США назвали удар по Севастополю актом войны со стороны США

      В ЦБ отреагировали на санкции против российского аналога SWIFT

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше