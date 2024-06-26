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13:15, 26 июня 2024Мир

Лавров заявил о планах собрать формат РИК

Лавров заявил о планах собрать формат РИК, куда входят Россия, Индия и Китай
СюжетПандемия в России

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о наличии планов собрать формат РИК, куда входит «тройка» России, Индии и Китая. Об этом сообщает РИА Новости.

«Она не так часто сейчас встречается, но не по нашей вине, но планы такие есть», — сказал глава МИД России.

Лавров отметил, что взаимодействие в формате РИК замедлилось сначала из-за пандемии коронавируса, а затем — из-за ситуации на границе КНР и Индии.

Предложение созвать встречу «тройки» появилось около года назад, рассказал министр. Он добавил, что от такого сотрудничества выиграют все.

На территории России с 14 по 16 октября 2019 года прошел третий форум молодых дипломатов России, Индии и Китая, организованный в рамках председательства России в РИК.

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      Лина Пивоварова
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