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06:01, 26 июня 2024Экономика

Названа причина снижения стоимости новых легковушек в России

Автоэксперт Житнухин: снижение стоимости новых легковушек может продолжиться

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

При определенных условиях снижение стоимости новых легковушек в России может продолжиться, считает руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин. Причину удешевления машин без пробега он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что майская средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России дошла до 2,878 миллиона рублей. Для сравнения, в июле 2023 года такие легковушки стоили на уровне 3 миллионов рублей и с тех пор не дешевели. В марте был достигнут максимум — 3,391 миллиона рублей. Однако в апреле 2024 года цена опустилась на 7 процентов, а в мае — еще на 8,5 процента.

По словам автоэксперта, основной причиной снижения средневзвешенной стоимости новых автомобилей в мае текущего года стало действие специальных предложений от дилеров и производителей на покупку.

«Например, модели LADA в мае 2024 года можно было приобрести со скидкой 20 процентов в рамках программ господдержки или с выгодой до 160 тысяч рублей при оформлении LADA Vesta 2023 года выпуска в лизинг (кроме комплектации Sportline и версий с автоматической коробкой передач). BAIC U5 Plus в прошлом месяце продавался со скидкой в 150 тысяч рублей, кроссовер X55 — с выгодой в 250 тысяч, Chery Tiggo 7 Pro Max 2023 модельного года в рамках специального предложения стали дешевле на 245-370 тысяч рублей», — уточнил Житнухин.

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По его мнению, данная тенденция может сохраниться, если модельный ряд новых автомобилей будет расширяться, в том числе за счет новых отечественных и китайских марок. Также ценообразование будет зависеть от ключевой ставки и уровня спроса в сегменте, отметил собеседник «Ленты.ру».

В мае 2024 года в РФ продали больше 127 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 76 процентов больше, чем в апреле 2023 года.

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      Екатерина Смирная
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