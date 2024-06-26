Мелони осталась недовольна распределением постов в ЕС

Euronews: Мелони обвинила ЕС в недемократичности из-за распределения постов

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обвинила Европейский союз (ЕС) в недемократичности из-за распределения постов, которое проводилось без учета мнения граждан. Об этом сообщает Euronews.

«Ни один истинный демократ, верящий в народный суверенитет, в глубине души не может считать приемлемым, что в Европе была предпринята попытка договориться о высших должностях еще до того, как народ пришел на выборы», — заявила политик.

Премьер Италии, выступая перед парламентом, выразила недовольство из-за метода назначения кандидатов на должности в ЕС, «при котором несколько человек претендуют на то, чтобы решать за всех».

Мелони добавила, что страны-члены объединения не желают «учитывать мнение, высказанное гражданами у избирательных урн».

Ранее сообщалось, что Италия намерена сыграть главную роль в назначении на ключевые должности, так как шесть ведущих стран ЕС согласились поддержать выдвигаемого ей кандидата на пост исполнительного вице-президента.