Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:20, 27 июня 2024Из жизни

Мужчина попытался украсть мотоцикл у матери двоих детей и расплакался

В Великобритании мать двоих детей довела до слез грабителя

В Великобритании мать двоих детей довела до слез мужчину, который пытался украсть у нее мотоцикл. Об этом пишет Daily Mail.

31-летняя женщина была в магазине, когда увидела, как банда из трех грабителей пытается забрать ее мотоцикл. Она выбежала на парковку и, запрыгнув на спину одного из воров, повалила его на землю. Сообщники преступника тут же уехали. «Я мать-одиночка двоих детей, и буду защищать то, что принадлежит мне, любой ценой», — подчеркнула она.

Выяснилось, что у женщины есть черный пояс по тхэквондо. Сначала она пыталась стянуть с грабителя балаклаву, чтобы окружающие смогли сфотографировать его лицо, а потом стала с ним драться. Их борьба продолжалась около десяти минут, когда мужчина расплакался. «Он умолял сохранить ему жизнь», — рассказала женщина. Ей стало жаль преступника, не хватало сил удерживать его на месте, а полиция слишком долго не приезжала, поэтому она решила отпустить его.

Материалы по теме:
«Это смог бы провернуть даже ребенок» Как отчаявшийся человек случайно совершил самую громкую кражу в истории Австрии
«Это смог бы провернуть даже ребенок»Как отчаявшийся человек случайно совершил самую громкую кражу в истории Австрии
16 сентября 2022
Неуловимые воры 20 лет похищали и уничтожали музейные ценности на миллионы долларов. Почему их не могли поймать?
Неуловимые воры 20 лет похищали и уничтожали музейные ценности на миллионы долларов.Почему их не могли поймать?
11 июля 2023

Женщина недовольна действиями полиции. Она пыталась остановить проезжавшую мимо патрульную машину, но полицейские уехали, сославшись на другой вызов. Женщина рассказала, что чувствовала себя уязвимой. Один из грабителей успел ударить ее ногой по лицу, и почти никто не пришел на помощь. «Мне повезло, что у них не было оружия», — отметила пострадавшая. Она надеется, что своим примером смогла вдохновить других британцев давать отпор преступникам.

Ранее сообщалось, что в Аргентине двое мужчин пытались ограбить женщину и оказались в больнице. Жертва работала в полиции и смогла за себя постоять с помощью оружия.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      «Они не кровоточат». Военный врач рассказал о нетипичных ранах у пострадавших от удара ВСУ в Севастополе

      HR-эксперт назвал способы избежать выгорания на работе

      Известная 59-летняя модель поделилась фото в откровенном наряде

      Снявшего на видео несчастный случай с коллегой на заводе россиянина осудили

      В «Барвихе» ответили на обвинение в покупке земли в 236 раз ниже рынка

      Евросоюз создал механизм для изъятия активов российских компаний

      Названа сумма выплат пострадавшим после схода вагонов в Коми

      Мужчина напал на болельщиков с ножом в фан-зоне Евро-2024

      Стало известно об атаке на производящий уникальную продукцию для российской авиации завод

      Россиянин изнасиловал трехлетнюю девочку и бросил ее у закрытого магазина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше