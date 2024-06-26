Мужчина попытался украсть мотоцикл у матери двоих детей и расплакался

В Великобритании мать двоих детей довела до слез грабителя

В Великобритании мать двоих детей довела до слез мужчину, который пытался украсть у нее мотоцикл. Об этом пишет Daily Mail.

31-летняя женщина была в магазине, когда увидела, как банда из трех грабителей пытается забрать ее мотоцикл. Она выбежала на парковку и, запрыгнув на спину одного из воров, повалила его на землю. Сообщники преступника тут же уехали. «Я мать-одиночка двоих детей, и буду защищать то, что принадлежит мне, любой ценой», — подчеркнула она.

Выяснилось, что у женщины есть черный пояс по тхэквондо. Сначала она пыталась стянуть с грабителя балаклаву, чтобы окружающие смогли сфотографировать его лицо, а потом стала с ним драться. Их борьба продолжалась около десяти минут, когда мужчина расплакался. «Он умолял сохранить ему жизнь», — рассказала женщина. Ей стало жаль преступника, не хватало сил удерживать его на месте, а полиция слишком долго не приезжала, поэтому она решила отпустить его.

Женщина недовольна действиями полиции. Она пыталась остановить проезжавшую мимо патрульную машину, но полицейские уехали, сославшись на другой вызов. Женщина рассказала, что чувствовала себя уязвимой. Один из грабителей успел ударить ее ногой по лицу, и почти никто не пришел на помощь. «Мне повезло, что у них не было оружия», — отметила пострадавшая. Она надеется, что своим примером смогла вдохновить других британцев давать отпор преступникам.

Ранее сообщалось, что в Аргентине двое мужчин пытались ограбить женщину и оказались в больнице. Жертва работала в полиции и смогла за себя постоять с помощью оружия.

