Двое мужчин попытались ограбить женщину и оказались в больнице

В Аргентине двое мужчин пытались ограбить женщину и пострадали сами

В Аргентине двое мужчин попытались ограбить женщину на улице, но она неожиданно дала им отпор. Видео происшествия, после которого преступникам пришлось обратиться в больницу, опубликовало издание La Noticia de Quilmes.

Женщина шла по тротуару, когда к ней подъехал мотоцикл и резко затормозил рядом. С него спрыгнул один мужчина и бросился на жертву, однако она оказалась не так беззащитна.

Выяснилось, что грабители выбрали жертвой женщину, которая работает в полиции: хоть в момент нападения она не была при исполнении, у нее осталось табельное оружие. Чтобы защитить себя, она открыла стрельбу. Оба нападавших пострадали, но смогли сбежать.

Через несколько минут в местную больницу поступил раненый мужчина, совпавший по описанию с одним из неудачливых грабителей. Спустя несколько часов за медицинской помощью обратился и второй злоумышленник. Обоих мужчин задержали. Полицейским удалось установить возраст пострадавших: им 18 и 19 лет.

Ранее сообщалось, что в Великобритании женщина-киллер притворялась американской туристкой ради задания, но провалила его из-за заклинившего пистолета. Заказчиков неудавшегося преступления арестовали, а исполнительницу до сих пор не нашли: она пустилась в бега.

