Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:46, 26 июня 2024Интернет и СМИ

На Западе назвали важное обещание Украины в отношении России

Time: главным достижением саммита в Швейцарии стало обещание Киева о связи с РФ

Фото: URS FLUEELER / Reuters

В момент, когда мирный саммит Украины в Швейцарии завершился, стало ясно, что, возможно, главным его достижением стало обещание Киева о связи с Москвой. Россию пообещали пригласить на следующий саммит, который планируют организовать в Саудовской Аравии до конца 2024 года, об этом сообщает Time.

«Теперь никаких пауз. Мы сделали первый ощутимый шаг к миру», — цитирует издание президента Украины Владимира Зеленского, такое заявление он сделал по возвращении в Киев.

Также в статье отмечается, что глава офиса украинского лидера Андрей Ермак сразу после саммита начал подготовку к важному испытанию — «встрече с русскими лицом к лицу».

Ранее сообщалось, что делегация из США сравнила саммит в Швейцарии с кучей навоза. Американские участники конференции по прилете заметили, что вертолетная площадка находится рядом с ветхим сараем, забор которого едва скрывает кучу навоза, и сочли ситуацию символичной. «Здесь много дерьма, которое нужно разгребать», — сказал один из них.

До этого Андрей Ермак дал интервью Time, в котором заявил, что целью Украины в конфликте с Россией является изображение горящего Кремля.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Пентагон заявил, что пляж в Севастополе не был целью Украины. Куда собирались бить ВСУ?

      На Западе назвали определяющую ключевые должности в ЕС страну

      Верка Сердючка выступила в Одессе на русском языке

      Шеф Пентагона рассказал о последствиях возможной войны Израиля и «Хезболлы»

      В сгоревшем здании НИИ под Москвой отсутствовала система пожарной сигнализации

      Украинские военные уничтожили пост радиационного контроля ЗАЭС в Великой Знаменке

      Омбудсмен рассказала о целых семьях среди пострадавших при ударе ВСУ по Севастополю

      На Западе назвали важное обещание Украины в отношении России

      Россиянка откусила часть губы посетительнице клуба из-за занятого места и попала под суд

      Ученые перечислили психологические маркеры будущей измены в отношениях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше