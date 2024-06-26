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05:00, 26 июня 2024Мир

Стало известно о сравнении делегацией США саммита в Швейцарии с кучей навоза

Time: члены делегации США сравнили саммит по Украине в Швейцарии с кучей навоза

Фото: The Canadian Press / Keystone Press Agency / Global Look Press

По прибытии на вертолетах на саммит по Украине в Швейцарии некоторые члены делегации США заметили, что вертолетная площадка находится рядом с ветхим сараем, забор которого едва скрывает кучу навоза. Американские участники конференции сочли ситуацию символичной, пишет издание Time, ссылаясь на опрошенных чиновников.

«Это довольно символично. Здесь много дерьма, которое нужно разгребать», — поделился один из собеседников издания.

Как стало известно, другие участники жаловались, что это мероприятие было больше похоже на «эхо-камеру» для существующих союзников Украины. Таким образом, саммит, на котором Украина планировала заручиться поддержкой стран глобального Юга не оправдал ожиданий.

Напомним, саммит по Украине проходил с 15 по 16 июня в Бюргенштоке.

Ранее украинский политолог Константин Бондаренко заявил, что Киев попытается обострить конфликт с Россией, чтобы подготовить общество к возможным переговорам о мире.

Также эксперт заявил о неспособности Киева достичь своих целей на саммите в Швейцарии. Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, счел, что организаторы мирного саммита по Украине не хотят достичь мира.

Саммит в Швейцарии без участия России раскритиковал и глава МИД Белоруссии Сергей Алейник. По его словам, Запад продолжает активно поставлять Киеву военную технику и вооружения, и это является странным подходом к процессу мирного урегулирования.

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      Марина Совина
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