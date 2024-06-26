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13:03, 26 июня 2024Мир

На Западе признали неспособность НАТО собрать армию в случае войны с Россией

FT: НАТО не в состоянии привлечь к службе 300 тысяч военных в случае войны с РФ

Фото: Amir Cohen / Reuters

Европейские страны НАТО не в состоянии привлечь к службе более 300 тысяч военных в случае полномасштабной войны с Россией. Об этом пишет газета The Finantial Times.

«На самом деле странам НАТО будет трудно привлечь к участию в конфликте даже более 300 тысяч военных», — указывает издание.

Авторы материала отмечают, что при этом «на бумаге европейские союзники по НАТО имеют в общей сложности 1,9 миллиона военнослужащих».

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что НАТО встретила провокацией мирное предложение президента России Владимира Путина по Украине, заявив о готовности дополнительно привлечь к службе 300 тысяч военнослужащих.

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      Виктория Кондратьева
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