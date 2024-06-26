Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:47, 26 июня 2024Россия

Омбудсмен рассказала о целых семьях среди пострадавших при ударе ВСУ по Севастополю

Омбудсмен Песчанская: целые семьи пострадали при ударе ВСУ по Севастополю

Фото: пресс-служба Минздрава РФ / РИА Новости

Среди тех, кто пострадал во время удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю, есть целые семьи. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская, ее цитирует ТАСС.

«У пострадавших братьев из Санкт-Петербурга [в возрасте] 13 и 15 лет, [которых] в состоянии средней [степени] тяжести перевезли в Москву, в очень тяжелом состоянии мама — вся семья в Москве. Отец из Санкт-Петербурга к ним приедет туда», — рассказала омбудсмен.

По ее словам, также есть случай, когда у мужчины тяжелая степень травмы, а у его сына — более легкая. Однако врачи приняли решение транспортировать в столицу обоих пациентов, так как ребенок из-за атаки ВСУ потерял мать. Еще один ребенок, который обратился за помощью на следующий день после случившегося, оказался братом одного из ранее оказавшихся в больнице детей, добавила уполномоченный по правам ребенка.

Ранее сообщалось, что в больницах Севастополя после атаки остаются 50 пострадавших, в числе которых 12 детей. В Москву на лечение направили 12 детей и 10 взрослых. Четверо детей находятся в тяжелом состоянии — у них минно-взрывные ранения.

23 июня Украина выпустила по Севастополю пять американских ракет ATACMS. Одна из ракет взорвалась над пляжем Учкуевка, где отдыхало много людей. По последним данным, пострадали 153 человека. Жертвами атаки стали четыре человека, двое из которых — дети. В городе из-за случившегося ввели режим чрезвычайной ситуации.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Пентагон заявил, что пляж в Севастополе не был целью Украины. Куда собирались бить ВСУ?

      На Западе назвали определяющую ключевые должности в ЕС страну

      Верка Сердючка выступила в Одессе на русском языке

      Шеф Пентагона рассказал о последствиях возможной войны Израиля и «Хезболлы»

      В сгоревшем здании НИИ под Москвой отсутствовала система пожарной сигнализации

      Украинские военные уничтожили пост радиационного контроля ЗАЭС в Великой Знаменке

      Омбудсмен рассказала о целых семьях среди пострадавших при ударе ВСУ по Севастополю

      На Западе назвали важное обещание Украины в отношении России

      Россиянка откусила часть губы посетительнице клуба из-за занятого места и попала под суд

      Ученые перечислили психологические маркеры будущей измены в отношениях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше