Омбудсмен рассказала о целых семьях среди пострадавших при ударе ВСУ по Севастополю

Омбудсмен Песчанская: целые семьи пострадали при ударе ВСУ по Севастополю

Среди тех, кто пострадал во время удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю, есть целые семьи. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская, ее цитирует ТАСС.

«У пострадавших братьев из Санкт-Петербурга [в возрасте] 13 и 15 лет, [которых] в состоянии средней [степени] тяжести перевезли в Москву, в очень тяжелом состоянии мама — вся семья в Москве. Отец из Санкт-Петербурга к ним приедет туда», — рассказала омбудсмен.

По ее словам, также есть случай, когда у мужчины тяжелая степень травмы, а у его сына — более легкая. Однако врачи приняли решение транспортировать в столицу обоих пациентов, так как ребенок из-за атаки ВСУ потерял мать. Еще один ребенок, который обратился за помощью на следующий день после случившегося, оказался братом одного из ранее оказавшихся в больнице детей, добавила уполномоченный по правам ребенка.

Ранее сообщалось, что в больницах Севастополя после атаки остаются 50 пострадавших, в числе которых 12 детей. В Москву на лечение направили 12 детей и 10 взрослых. Четверо детей находятся в тяжелом состоянии — у них минно-взрывные ранения.

23 июня Украина выпустила по Севастополю пять американских ракет ATACMS. Одна из ракет взорвалась над пляжем Учкуевка, где отдыхало много людей. По последним данным, пострадали 153 человека. Жертвами атаки стали четыре человека, двое из которых — дети. В городе из-за случившегося ввели режим чрезвычайной ситуации.