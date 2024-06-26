Пассажирка сошедшего с рельсов поезда в Коми рассказала об «ужасной картине»

Пассажирка сошедшего с рельсов поезда рассказала о первых минутах случившегося

Пассажирка Инна, которая ехала в сошедшем с рельсов поезде, в комментарии Telegram-каналу Shot рассказала о первых минутах после случившегося.

По ее словам, поезд внезапно начал покачиваться. Пассажиры начали вылетать через разбитые окна в воду. «Некоторые вообще разбивали окна, чтобы выползти оттуда. Очень такая ужасная картина, стрессовая», — сказала она. Сама Инна со своей восьмимесячной дочкой не пострадали. Их вагон не опрокинулся.

Вечером 26 июня пассажирский поезд Воркута — Новороссийск сошел с рельсов под Интой в Республике Коми. Как сообщили в РЖД, предварительной причиной аварии стал подмыв почвы из-за обильных осадков. Три пассажира находятся в тяжелом состоянии.