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18:41, 26 июня 2024Россия

Путин приложился к «Троице» Рублева

Путин приложился к иконе Рублева «Троица» в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре
Патриарх Кирилл и Владимир Путин

Патриарх Кирилл и Владимир Путин. Фото: Михаил Терещенко / РИА Новости

Президент России Владимир Путин приложился к иконе Андрея Рублева «Троица» в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщает агентство, глава государства также приложился к мощам преподобного Сергия Радонежского.

О визите Путина в Лавру стало известно ранее сегодня, 26 июня. Там глава государства встретился с главой Русской православной церкви патриархом Кириллом.

С января 2024 года икона «Троица» находилась в храме Христа Спасителя в центре Москвы. 22 июня к празднику Троицы ее доставили в лавру на автофургоне.

Рублев написал «Троицу» в XV веке для иконостаса Троицкого собора лавры. Икона находилась в соборе до 1929 года, когда Народный комиссариат просвещения РСФСР распорядился передать ее в Государственную Третьяковскую галерею. В мае 2023 года президент России Владимир Путин принял решение вернуть святыню на ее историческое место. С 5 января она временно находилась в храме Христа Спасителя в Москве.

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      Марк Леонов
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