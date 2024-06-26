Путин присвоил звание Героя Труда отмечающему 80-летие лидеру КПРФ Зюганову

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, который отмечает 80-летие 26 июня. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

Однопартийцы преподнесли Зюганову торт и соловья в клетке. «За большие заслуги в развитии российской государственности и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Зюганову Геннадию Андреевичу», — подчеркивается в указе.

В мае внук главы КПРФ Леонид опроверг сообщения об экстренной госпитализации. До этого Telegram-канал Mash заявлял, будто младший Зюганов испытывал боли в спине, из-за чего обратился к медикам, и те обнаружили у него патологию позвонков.