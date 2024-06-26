Раскрыто число обратившихся к врачам пассажиров после схода поезда в Коми

РЖД: 46 человек обратились за медпомощью после схода поезда в Коми

Согласно предварительным данным, за медицинской помощью после схода вагонов в Коми обратились около 50 человек. Об этом сообщает РЖД в своем Telegram-канале.

Всего за медицинской помощью обратилось 46 человек. Четверых наиболее пострадавших доставили в Инту на восстановительном поезде. Среди них — один ребенок. Пострадавших пассажиров передали медикам.

Вечером 26 июня пассажирский поезд Воркута — Новороссийск сошел с рельсов под Интой в Республике Коми. Как сообщили в РЖД, предварительной причиной аварии стал подмыв почвы из-за обильных осадков.