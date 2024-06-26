Раскрыто условие возвращения Ассанжа в США

Минюст запретил Ассанжу возвращаться в США без разрешения

Основателю сайта Wikileaks Джулиану Ассанжу запрещено возвращаться в США без разрешения, это было одно из условий сделки со следствием. Детали раскрыл американский Минюст, его заявление приводит ТАСС.

«После вынесения приговора он вылетит из США в родную для него Австралию. В соответствии со сделкой о признании вины Ассанжу запрещено возвращаться в США без разрешения», — заявили в Минюсте.

Также в ведомстве заявили, что признание Ассанжем вины является окончанием его дела.

Дело против Ассанжа возбудили после публикации им на сайте WikiLeaks документов о военных преступлениях армии США в Ираке и Афганистане.

С 2012 года основатель Wikileaks, опасаясь экстрадиции в США, укрывался в посольстве Эквадора в Великобритании. В 2019 году его лишили политического убежища, с тех пор он находится в тюрьме Белмарш в Лондоне.

24 июня Джулиан Ассанж вышел на свободу из тюрьмы Белмарш в Лондоне и улетел из Великобритании. Решение об освобождении журналиста приняли после достижения предварительной сделки со стороной обвинения. 25 июня он признал вину в шпионаже в суде Северных Марианских островов и дело было прекращено.