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17:32, 26 июня 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности уголовного дела бывшего топ-менеджера группы ГАЗ из Швеции

Экс-топ-менеджер группы ГАЗ из Швеции Эберхардсон завладел крупной суммой денег

Фото: Lukasz Radziejewski / Unsplash

Следствие полагает, что бывший топ-менеджер группы ГАЗ из Швеции Эрик Эберхардсон завладел крупной суммой денег, которую получил от потерпевшего, пообещав вложить их «в развитие предпринимательской деятельности». Подробности уголовного дела раскрывает РБК.

Полученные деньги экс-топ-менеджер не вернул и распорядился ими «по своему усмотрению».

Ранее Таганский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест Эберхардсона по подозрению в особо крупном мошенничестве. О заключении шведа под стражу ходатайствовало следствие.

Позже бывший топ-менеджер группы ГАЗ был объявлен в международный розыск.

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      Олеся Мицкевич
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