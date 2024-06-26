Раскрыты подробности уголовного дела бывшего топ-менеджера группы ГАЗ из Швеции

Экс-топ-менеджер группы ГАЗ из Швеции Эберхардсон завладел крупной суммой денег

Следствие полагает, что бывший топ-менеджер группы ГАЗ из Швеции Эрик Эберхардсон завладел крупной суммой денег, которую получил от потерпевшего, пообещав вложить их «в развитие предпринимательской деятельности». Подробности уголовного дела раскрывает РБК.

Полученные деньги экс-топ-менеджер не вернул и распорядился ими «по своему усмотрению».

Ранее Таганский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест Эберхардсона по подозрению в особо крупном мошенничестве. О заключении шведа под стражу ходатайствовало следствие.

Позже бывший топ-менеджер группы ГАЗ был объявлен в международный розыск.