В России рассказали об ответе на атаку на Севастополь при участии США

Депутат Новиков: у России есть возможности ответа на действия США

У России есть арсенал возможных шагов, в том числе, военно-технического характера, для ответа на действия США после атаки западным оружием на Севастополь, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Российские власти, ответственные лица, включая Минобороны, каждый день ведут поиск возможных ответов на действия противника. И они видят возможности для этих ответов. Какими они будут, когда последуют — зависит уже от дальнейших шагов наших оппонентов», — сказал Новиков.

Политик предупредил, что варианты ответа России на агрессивные действия против ее населения и территорий не будут бесконечно находиться в резерве. Он напомнил, что об этом неоднократно заявляли представители властей.

«Существуют военно-технические варианты, есть арсенал возможных шагов. И рано или поздно все это могут использовать», — заключил депутат.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не исключает военно-технического ответа на действия США после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь.